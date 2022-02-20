Культуромания

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В Каире прошел фестиваль культур «Yes. Culture Can!»

В Каире прошел фестиваль культур «Yes. Culture Can!»

В Каире прошел Международный фестиваль культур «Yes. Culture Can!». Русскую культуру представляли российские соотечественники и египтяне, которые занимаются в клубах Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Египте.

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