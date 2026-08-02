Трамп отменил удар по Ирану ради заключения "сделки"

В публикации на платформе Truth Social глава Белого дома написал: "США в полной боевой готовности к тому, чтобы начать действовать против Исламской Республики Иран в таких масштабах военного террора, силы и мощи, каких не видели со времен Второй мировой войны".
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