Главное управление МЧС России по Кузбассу переходит в режим повышенной готовности

Меры безопасности в новогодние праздники обсудили на аппаратном совещании правительства области. На дежурство заступят дополнительные коммунальные бригады, в том числе аварийные, также более 5, 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии.
Меры безопасности в новогодние праздники обсудили на аппаратном совещании правительства области. На дежурство заступят дополнительные коммунальные бригады, в том числе аварийные, также более 5, 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии.
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