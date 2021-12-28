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Главное управление МЧС России по Кузбассу переходит в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Кузбассу переходит в режим повышенной готовности

Меры безопасности в новогодние праздники обсудили на аппаратном совещании  правительства области. На дежурство заступят дополнительные коммунальные бригады, в том числе аварийные, также более 5, 5  тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии.

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