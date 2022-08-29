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Телеведущая Николаева сообщила, как воспитывает дочку Волочковой Ариадну

Телеведущая Николаева сообщила, как воспитывает дочку Волочковой Ариадну

Актриса и телеведущая Елена Николаева поделилась информацией о том, как проходит процесс воспитания дочери артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой — Ариадны, которая стала частью её семьи после того, как она вышла замуж за Игоря Вдовина.

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