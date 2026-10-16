Спецназ и оперативники проверяют документы у иностранцев, пришедших на пятничную молитву возле Сенного рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Во всем виноваты...
- «Во всем виноваты...
- LD Госдума одобрила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым