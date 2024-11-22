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Всё о женщинах

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Названы неочевидные признаки послеродовой депрессии

Названы неочевидные признаки послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия — это серьезное психологическое состояние, которое может оказать негативное влияние на эмоциональное и физическое здоровье женщины, рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

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