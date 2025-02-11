БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Терещенко
    Если танкеры будут сопровождать наши военные корабли, Дания правила свои засунет себе в жопу.Дания существенно...
  • Сергей Храмов
    Статью про Сирию написал тот, кто не разбирается в том что там произошло....... С 2015 г. постоянно следил за тем что...На Ближнем Восток...
  • Александр Стародубцев
    Мэра не трожь, уже задержана в Шереметьево, при попытке вылететь в Испанию. Теперь очередь за директором школы.Учителей заставил...

Отмена пенсионной реформы — можно ли фарш провернуть назад

Отмена пенсионной реформы — можно ли фарш провернуть назад

«Если бы граждане очень настаивали, то государство было бы вынуждено делать встречные шаги. Но они пока довольны» Михаил Зубов Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Николай Харитонов Депутат Госдумы Николай Новичков первым в текущем году поднял в Госдуме вопрос об отмене или хотя бы остановке пенсионной реформы в части повышения возраста выхода на заслуженный отдых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если посчитать сколько народных средств потратили м тратят на орды пришлых, то на пенсии народ в 40 лет отправлять можно было бы... Но тогда воровать политикам, чиновникам не будет возможности....
Ответить
1 д.
Вячеслав Денисов
Цель пенсионного ограбления заключалась в задаче скрыть масштабы разворованного пенсионного фонда! А все остальные бла-бла объяснения - лапша на уши для легковерных!
Ответить
21 час.
наверх