«Если бы граждане очень настаивали, то государство было бы вынуждено делать встречные шаги. Но они пока довольны» Михаил Зубов Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Николай Харитонов Депутат Госдумы Николай Новичков первым в текущем году поднял в Госдуме вопрос об отмене или хотя бы остановке пенсионной реформы в части повышения возраста выхода на заслуженный отдых.
Отмена пенсионной реформы — можно ли фарш провернуть назад
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если посчитать сколько народных средств потратили м тратят на орды пришлых, то на пенсии народ в 40 лет отправлять можно было бы... Но тогда воровать политикам, чиновникам не будет возможности....
Ответить
1 д.
Вячеслав Денисов
Цель пенсионного ограбления заключалась в задаче скрыть масштабы разворованного пенсионного фонда! А все остальные бла-бла объяснения - лапша на уши для легковерных!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии