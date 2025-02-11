Отмена пенсионной реформы — можно ли фарш провернуть назад

«Если бы граждане очень настаивали, то государство было бы вынуждено делать встречные шаги. Но они пока довольны» Михаил Зубов Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Николай Харитонов Депутат Госдумы Николай Новичков первым в текущем году поднял в Госдуме вопрос об отмене или хотя бы остановке пенсионной реформы в части повышения возраста выхода на заслуженный отдых.