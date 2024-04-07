Имя: Самантра Имя: Samantra_official Национальность: немец Родилась: 16 июля 2001 г. Страна: Германия Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Карий Samantra_official Instagram – @samantra_official Samantra_official TikTok – @samantra.
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