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Financial Times намекнула на следующую цель диверсантов в Европе

Financial Times намекнула на следующую цель диверсантов в Европе

Страх перед «русской угрозой» после диверсии на «Северных потоках» требует усиления морского патрулирования для защиты критической инфраструктуры Европы — такую позицию официальных лиц ЕС озвучивает Financial Times Источник: schoolscompared.

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