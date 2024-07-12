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Макрон: Не дадим России победить на Украине

Макрон: Не дадим России победить на Украине

Вопрос прямого участия НАТО в конфликте на Украине не стоит, но Альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Татьяна Рамкулова
Чтож никак не угомонится? У себя бы в стране порядок навёл.
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14 час.
лл
лина любимцева
Пидарас Макрон пошел в разнос?!! Чокнутый...
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14 час.

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