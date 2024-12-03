Спите? А вот мы с жителями одного из районов города нет. Готовимся рассказать о крышевании поддержке нелегального бизнеса некоторыми чиновниками Краснодара.
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Спите? А вот мы с жителями одного из районов города нет. Готовимся рассказать о крышевании поддержке нелегального бизнеса некоторыми чиновниками Краснодара.