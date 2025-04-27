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Адониса Мироева который избил судью на катке за низкие оценки дочери, ждет заслуженное наказание. В дело вмешалась Татьяна Тарасова

Адониса Мироева который избил судью на катке за низкие оценки дочери, ждет заслуженное наказание. В дело вмешалась Татьяна Тарасова

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Почему, когда дело касается ублюдков-мигрантов, наши (хотя какие они наши) судьи о том, что они ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН И ГРАЖДАН вспоминают только если в дело вмешается Президент, Генеральный прокурор или просто известный и влиятельный в России человек, ко мнению которого все прислушиваются?
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5 час.
РР
Русский Россиянин
Как вмешается президент, если он сам издал указ который разрешает въезд этих нелюдей
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3 час.
Андрей Павлов
Чего-то я не помню, чтобы президент и генпрокурор хоть раз вмешались в вопиющие случаи &quot;работы&quot; судей. Не царское это дело. Единственный Бастрыкин, кто проблеме мигрантов уделяет внимание.
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1 час.
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