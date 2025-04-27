Адониса Мироева который избил судью на катке за низкие оценки дочери, ждет заслуженное наказание. В дело вмешалась Татьяна Тарасова

Борис Леонтьев

Почему, когда дело касается ублюдков-мигрантов, наши (хотя какие они наши) судьи о том, что они ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН И ГРАЖДАН вспоминают только если в дело вмешается Президент, Генеральный прокурор или просто известный и влиятельный в России человек, ко мнению которого все прислушиваются?