Бешенство в Томской области: за полгода выявлено три очага

За шесть месяцев этого года в Томской области было обнаружено три очага бешенства. По данным Управления Роспотребнадзора, вирус был выделен от двух собак и одной лисы, однако люди не становились его носителями после контакта с больными животными.
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