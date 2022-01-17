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Сотрудники ЦОК ВКС приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню образованию Московской области

Сотрудники ЦОК ВКС приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню образованию Московской области

Встречи прошли в рамках взаимодействия с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» и популяризации в Воздушно-космических силах географического, исторического и культурного наследия России.

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