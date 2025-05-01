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Продюсер подал около двух тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»

Продюсер подал около двух тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»

Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года направил в российские арбитражные суды около двух тысяч исков в защиту своих прав на придуманный им «Синий трактор» и другие персонажи этого детского мультипликационного проекта.

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