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Киркоров заявил, что помог Зеленскому попасть на российское ТВ

Киркоров заявил, что помог Зеленскому попасть на российское ТВ

Филипп Киркоров, известный российский эстрадный певец, в недавнем эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» на канале НТВ заявил, что в свое время он оказал содействие нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале его карьеры на российском телевидении.

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