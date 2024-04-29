Киркоров заявил, что помог Зеленскому попасть на российское ТВ

Филипп Киркоров, известный российский эстрадный певец, в недавнем эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» на канале НТВ заявил, что в свое время он оказал содействие нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале его карьеры на российском телевидении.
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