В Тамбовской области осужден гражданин Таджикистана за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Следственным органами в ходе расследования уголовного дела было установлено, что двое мужчин уроженцев ближнего зарубежья 1994 и 1985 годов рождения, приобрели наркотические средства в Московской области для распространения бесконтактным способом в Тамбовском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии