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Закон, порядок, государство

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В Тамбовской области осужден гражданин Таджикистана за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Следственным органами в ходе расследования уголовного дела было установлено, что двое мужчин уроженцев ближнего зарубежья 1994 и 1985 годов рождения, приобрели наркотические средства в Московской области для распространения бесконтактным способом в Тамбовском регионе.

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