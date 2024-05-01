У России есть все необходимое для того, чтобы одержать победу в текущем конфликте. Страна обладает мощным технологическим потенциалом опытом, силой и грамотно поставленными целями, выполнение которых обеспечит гражданам благополучную жизнь.
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