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Горелкин назвал интеллектуальную честность главным вопросом при тестировании национальных моделей ИИ

Горелкин назвал интеллектуальную честность главным вопросом при тестировании национальных моделей ИИ

  При тестировании национальных моделей искусственного интеллекта на соответствие российским духовно-нравственным ценностям одним из главных критериев должна стать их интеллектуальная честность.

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