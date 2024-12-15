В Калевальском районе открыли второй отремонтированный Дом культуры

В Доме культуры поселка Боровой отремонтировали кровлю, утеплили и обновили фасад. Теперь здание не только выглядит современнее − в нем стало заметно теплее, что особенно важно для учреждения северного района республики, рассказали в Минкультуры Карелии.
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