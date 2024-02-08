«Рособоронэкспорт»: иностранцам интересна работа с РФ над Су-75

В ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024 генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев поделился информацией о растущем интересе иностранных партнеров к работе с Россией в рамках разработки перспективного легкого тактического самолета, известного как Checkmate или Су-75.
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