«Рособоронэкспорт»: иностранцам интересна работа с РФ над Су-75

В ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024 генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев поделился информацией о растущем интересе иностранных партнеров к работе с Россией в рамках разработки перспективного легкого тактического самолета, известного как Checkmate или Су-75.