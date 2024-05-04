Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • eagle
    Все правильно. Не нужно мигрантов бить или убивать. Им нужно по тихому создать такие невыносимые условия, что они сам...Мигрантам начали ...
  • Геннадий Бережнов
    Скажу так. Законы писаны, что бы их исполняли, а кто то отслеживал их исполнение или наоборот. Но часто Закон так обс...Причина не уважен...
  • Мария
    Согласна с Вами! Характерно, что все эти антисоветчики являются и русофобами. Они ненавидят Россию в любом виде, неза..."Нашей стране объ...

Второй разоблачитель проблем Boeing умер при странных обстоятельствах

Второй разоблачитель проблем Boeing умер при странных обстоятельствах

Бывший сотрудник компании Джошуа Дин, заявлявший о нарушениях компанией производственных стандартов и проблемах со сборкой самолётов, умер после внезапной болезни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх