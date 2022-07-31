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Бруксби о том, что отпраздновал выход в финал в Атланте жестом Леброна: «Иногда всему этому уделяют слишком много внимания»

Бруксби о том, что отпраздновал выход в финал в Атланте жестом Леброна: «Иногда всему этому уделяют слишком много внимания»

Американец Дженсон Бруксби прокомментировал то, что повторил жест Леброна Джеймса, празднуя победу в полуфинале турнира в Атланте – 6:1, 6:4 против Фрэнсиса Тиафу.

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