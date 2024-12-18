Какой сегодня праздник: 19 декабря – День военной контрразведки в России

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования.
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