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Какой сегодня праздник: 19 декабря – День военной контрразведки в России

Какой сегодня праздник: 19 декабря – День военной контрразведки в России

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования.

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