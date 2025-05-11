Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сазаны для метростроевцев

Сазаны для метростроевцев

- У меня, товарищ Мирецкий есть для вас задача поинтереснее вашего автопробега по Каракумам, - сказал товарищ Каганович сидящему перед ним председателю московского автоклуба: – Раз советские автомобили так хорошо справились с дальней дорогой, они смогут послужить народному хозяйству? - Конечно, товарищ Каганович.

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