Сазаны для метростроевцев

- У меня, товарищ Мирецкий есть для вас задача поинтереснее вашего автопробега по Каракумам, - сказал товарищ Каганович сидящему перед ним председателю московского автоклуба: – Раз советские автомобили так хорошо справились с дальней дорогой, они смогут послужить народному хозяйству? - Конечно, товарищ Каганович.
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