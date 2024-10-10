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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» сыграли на ноль в первом матче сезона впервые с 1956 года. Шестеркин отбил все 29 бросков в игре с «Питтсбургом»

Вратарь клуба Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче с «Питтсбургом» (6:0). Он отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ.

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