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Хуниор Алонсо: «35 часов добираюсь в «Краснодар» из сборной! Никогда в жизни столько не ездил. Уровень стресса повышается»

Хуниор Алонсо: «35 часов добираюсь в «Краснодар» из сборной! Никогда в жизни столько не ездил. Уровень стресса повышается»

«Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия тоже большая страна, и мы много перемещались, но там перелеты не превышали одного-полутора часов.

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