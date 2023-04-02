Кузбасс вошел в десятку регионов-лидеров России по естественной убыли населения

Статистику опубликовали эксперты Росстата.Представители Росстата опубликовали доклад “Социально-экономическое положение России январь–февраль 2023 года”, согласной которому Кузбасс вошел в первую десятку регионов по естественной убыли населения.
Статистику опубликовали эксперты Росстата.Представители Росстата опубликовали доклад “Социально-экономическое положение России январь–февраль 2023 года”, согласной которому Кузбасс вошел в первую десятку регионов по естественной убыли населения.
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