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Кузбасс вошел в десятку регионов-лидеров России по естественной убыли населения

Кузбасс вошел в десятку регионов-лидеров России по естественной убыли населения

Статистику опубликовали эксперты Росстата.Представители Росстата опубликовали доклад “Социально-экономическое положение России январь–февраль 2023 года”, согласной которому Кузбасс вошел в первую десятку регионов по естественной убыли населения.

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