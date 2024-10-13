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Царьград

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"Ночь длинных ножей" противника: Тяжело ранены бойцы "Ахмата". Перегруппировка "элиты" ВСУ. Беспрецедентные успехи русских на Курщине

"Ночь длинных ножей" противника: Тяжело ранены бойцы "Ахмата". Перегруппировка "элиты" ВСУ. Беспрецедентные успехи русских на Курщине

Сразу несколько источников сообщили, что вопреки сообщениям западных СМИ о том, что в киевских кулуарах задумали мирные переговоры с Россией, продолжается накачка оружием ВСУ.

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