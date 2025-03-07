Бывший игрок СКА Мичков первым из новичков в сезоне НХЛ достиг отметки в 20 голов

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу в ворота «Виннипега» Экс-игрок петербургского СКА, нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первым новичком текущего сезона НХЛ, который достиг отметки в 20 заброшенных шайб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии