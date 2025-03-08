Участникам спецоперации помогут стать айтишниками в Петербурге

О проекте «Героям Отечества - новые возможности» рассказали в «Единой России» Активисты «Единой России» спросили, кем видят себе в гражданских профессиях, у около 300 участников СВО, находящихся в госпиталях Петербурга, в рамках проекта «Героям Отечества - новые возможности».
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