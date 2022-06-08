Спорт и диета

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  • Иван Иванов
    Автор, ты пишешь или про спорт и диету, или про ПДД с видеорегистраторами или про Байдена?.... А лучше, наверное, зан...Теперь уже не шут...
  • Владимир Соловьев
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Теперь уже не шутки! Путин сделал Америке последнее предупреждение! Что будет дальше?

Теперь уже не шутки! Путин сделал Америке последнее предупреждение! Что будет дальше?

Америка меняет свое мнение по вопросу Украины буквально каждый день. Добавьте описаниеСамый яркий пример изменчивости настроения можно увидеть у Байдена.

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