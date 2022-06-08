Теперь уже не шутки! Путин сделал Америке последнее предупреждение! Что будет дальше?

Америка меняет свое мнение по вопросу Украины буквально каждый день. Добавьте описаниеСамый яркий пример изменчивости настроения можно увидеть у Байдена.
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