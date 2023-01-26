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Хайруллин о 3:1 с ЦСКА: «СКА играл по системе и спокойно довел дело до победы»

Марат Хайруллин оценил победу СКА над ЦСКА (3:1). – Хорошая игра, хорошо начали. Потом, конечно, удаление сказалось, но я думаю, что мы владели инициативой.

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