В Петербурге назвали лауреатов первой Эрмитажной премии

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа (Начо Дуато) стали первыми лауреатами Эрмитажной премии.
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