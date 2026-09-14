Самые дорогие овощи мира можно вырастить на обычной даче: что посадить

Некоторые овощи в мире стоят совсем не как обычная морковь или картошка. За килограмм редкого продукта покупатели готовы отдавать десятки и даже сотни долларов – из-за необычного сорта, сложного выращивания, маленьких объемов производства или особого вкуса.