Михаил Делягин: Банк России – это либералы, которые служат финансовым спекулянтам

Дефицит ликвидности банковского сектора достиг 3 трлн рублей, сообщают источники. Глава ЦБ Набиуллина уверяет, что никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет.
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В России к власти пришла Организованная преступность, причём во все её ветви: законодательную, исполнительную и судебную! Всё началось задолго до Антиконституционного Указа Ельцина №1400 от 21.09.1993 года "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" не поддержанного Верховным Советом народных депутатов и его съездом, здание которого было расстреляно из танков в октябре того же года по приказу "лучшего министра обороны", а также кучки предателей - руководителей трёх славянских республик СССР (России, Белоруссии и Украины), собравшихся в Беловежской Пуще и решивших судьбу Советского Союза.
России нужна своя (ФРС, как в США) - ФФРЗ, Федеральная Финансовая Резервная Зона, у которой и печатный станок будет, так, как ГОЗНАК будет находиться у неё в подчинении. Главное, что процент ставки будет величной constanta - в 4% годовых на постоянной основе. А этот Минфин и ЦБ РФ отойдут на второй план и не будут мешать развитию России со своими замашками хранить деньги Ивана в банках дяди Сэма! Тогда Россия зацветёт и народ будет обеспечен всем необходимым, а рост экономики будет стабильным и колебаться в пределах 7-8%. Что тут непонятного???? Просто кругом одно ворьё, которым народы страны в жопу не упёрлись. Не более!
есть дебит и кредит, слышь, наебулина? а цены растут каждый квартал и не на 7% годовых инфляция, как физдят говорящие головы, о чем это говорит? - трест лопается, население нищает, идем ко дну...
Это же надо придумать такую муйню, как продавать нефть да и всё, что наше ворьё у народа смандило, за доллары, а потом эту макулатуру меняют по курсу на рубли, чтобы заплатить зарплату и далее по списку. А вот сегодня курс один, а завтра другой, а нефть, если продаёте барелями, то он кажись имеет один и тот же вес, а почему за барель то сто долларов, то восемьдесят??? Как я вижу, у нас дураки повсюду. Вообще никому не надо продавать ископаемые продукты, нефть, газ и ещё чего. Своих надо рублём, а не копейками обеспечивать в достаточной мере, чтобы народ на нищих похож не был. А они, эти заразы от финансов, в обед съедают в деньгах, если считать две зарплаты среднего человека в России. Этот бардак пора заканчивать. Пора к людям повернуться лицом, а не абасравшейся жопой. уже все на пределе. В банках специалисты, не все конечно, но получают годовое жалование сто миллионов рублей, а что производят? Ни куя не производят, ворьё поганое. Достали уже!
мы с поручиком не то что сильно сомневаемся, что "они не понимают азбуки экономики", мы абсолютно уверены, что явных кретинов на тех уровнях нет и быть не может. ну а если -"звёзды зажигают", значит "они занимаются удушением России". однозначно! мона задавать вопрос властям - "доколе?", мона не задавать, ибо вопрос буквально висит в воздухе...
Сбер это грефовский "общак".
Вот держать деньги в макркетплейсах у которых по словам Делягина всё хорошо, особенно наверное у Вайлбериса с его складами, это просто шедевр. Видимо и остальное в статье такое же верное. Я конечно не экономист и судить не могу, но как обычный клиент, держу накопления в крупных банках, кроме Сбера, я у них даже в базе не был, они сильно удивились когда я там пришёл наследство получить со счёта и ужасно расстроились, что я там себе счёт не стал открывать, говорю вот 49 лет вы обо мне не знали и слава богу ещё столько же пройдет))).
к стати должность директора центробанка согласовывалась с думой - и Делягина не видно было в голосовавших против- просто статейками на наболевшие темы решил себе пиар заработать
Самая большая беда России-это отсутствие совести у чиновников.