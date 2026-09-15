Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

560 187 подписчиков

Михаил Делягин: Банк России – это либералы, которые служат финансовым спекулянтам

Михаил Делягин: Банк России – это либералы, которые служат финансовым спекулянтам

Дефицит ликвидности банковского сектора достиг 3 трлн рублей, сообщают источники. Глава ЦБ Набиуллина уверяет, что никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей
Сергей

В России к власти пришла Организованная преступность, причём во все её ветви: законодательную, исполнительную и судебную! Всё началось задолго до Антиконституционного Указа Ельцина №1400 от 21.09.1993 года "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" не поддержанного Верховным Советом народных депутатов и его съездом, здание которого было расстреляно из танков в октябре того же года  по приказу "лучшего министра обороны", а также кучки предателей - руководителей трёх славянских республик СССР (России, Белоруссии и Украины), собравшихся в Беловежской Пуще и решивших судьбу Советского Союза.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

России нужна своя (ФРС, как в США) - ФФРЗ, Федеральная Финансовая Резервная Зона, у которой и печатный станок будет, так, как ГОЗНАК будет находиться у неё в подчинении. Главное, что процент ставки будет величной constanta - в 4% годовых на постоянной основе. А этот Минфин и ЦБ РФ отойдут на второй план и не будут мешать развитию России со своими замашками хранить деньги Ивана в банках дяди Сэма! Тогда Россия зацветёт и народ будет обеспечен всем необходимым, а рост экономики будет стабильным и колебаться в пределах 7-8%. Что тут непонятного???? Просто кругом одно ворьё, которым народы страны в жопу не упёрлись. Не более!

Профиль пользователя Misha Glusch
Misha Glusch

есть дебит и кредит, слышь, наебулина? а цены растут каждый квартал и не на 7% годовых инфляция, как физдят говорящие головы, о чем это говорит? - трест лопается, население нищает, идем ко дну...

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

Это же надо придумать такую муйню, как продавать нефть да и всё, что наше ворьё у народа смандило, за доллары, а потом эту макулатуру меняют по курсу на рубли, чтобы заплатить зарплату и далее по списку. А вот сегодня курс один, а завтра другой, а нефть, если продаёте барелями, то он кажись имеет один и тот же вес, а почему за барель то сто долларов, то восемьдесят??? Как я вижу, у нас дураки повсюду. Вообще никому не надо продавать ископаемые продукты, нефть, газ и ещё чего. Своих надо рублём, а не копейками обеспечивать в достаточной мере, чтобы народ на нищих похож не был. А они, эти заразы от финансов, в обед съедают в деньгах, если считать две зарплаты среднего человека в России. Этот бардак пора заканчивать. Пора к людям повернуться лицом, а не абасравшейся жопой. уже все на пределе. В банках специалисты, не все конечно, но получают годовое жалование сто миллионов рублей, а что производят? Ни куя не производят, ворьё поганое. Достали уже!

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

мы с поручиком не то что сильно сомневаемся, что "они не понимают азбуки экономики", мы абсолютно уверены, что явных кретинов на тех уровнях нет и быть не может. ну а если -"звёзды зажигают", значит "они занимаются удушением России". однозначно! мона задавать вопрос властям - "доколе?", мона не задавать, ибо вопрос буквально висит в воздухе...

Профиль пользователя Денис Родионов
Денис Родионов

Вот держать деньги в макркетплейсах у которых по словам Делягина всё хорошо, особенно наверное у Вайлбериса с его складами, это просто шедевр. Видимо и остальное в статье такое же верное. Я конечно не экономист и судить не могу, но как обычный клиент, держу накопления в крупных банках, кроме Сбера, я у них даже в базе не был, они сильно удивились когда я там пришёл наследство получить со счёта и ужасно расстроились, что я там себе счёт не стал открывать, говорю вот 49 лет вы обо мне не знали и слава богу ещё столько же пройдет))).