Евросоюз запустил расследование против TikTok. Из-за нарушения правил защиты детей

Еврокомиссия проведет расследование в отношении сервиса TikTok на предмет нарушения требований закона «О цифровых услугах», касающихся защиты детейЕвросоюз принял решение о запуске расследования после анализа отчета о политике и рисках размещения контента в TikTok, а также ответов компании на официальные запросы.
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