Евросоюз запустил расследование против TikTok. Из-за нарушения правил защиты детей

Еврокомиссия проведет расследование в отношении сервиса TikTok на предмет нарушения требований закона «О цифровых услугах», касающихся защиты детейЕвросоюз принял решение о запуске расследования после анализа отчета о политике и рисках размещения контента в TikTok, а также ответов компании на официальные запросы.