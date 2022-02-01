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39-летний Дефо вернулся в «Сандерленд». Контракт – до конца сезона

«Сандерленд» объявил о подписании контракта с форвардом Джермейном Дефо до конца текущего сезона. Ранее в январе 39-летний футболист расторг соглашение с «Рейнджерс».

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