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ИА Регнум

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ВС России поразили «Геранями» четыре сухогруза в портах и в Чёрном море

ВС России поразили «Геранями» четыре сухогруза в портах и в Чёрном море

Российские войска поразили «Геранями» четыре сухогруза в Чёрном море и на стоянке в портах. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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