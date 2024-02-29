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В Чувашии двое налётчиков похитили таксиста на его же машине и попали в ДТП

В Чувашии двое налётчиков похитили таксиста на его же машине и попали в ДТП

В Чебоксарах двое мужчин угнали машину таксиста, положив его в багажник. Возбуждено уголовное дело.В минувшую среду двое местных жителей напали на незнакомого мужчину, избили его и пытались угнать его автомобиль LADA Granta.

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