В Чувашии двое налётчиков похитили таксиста на его же машине и попали в ДТП

В Чебоксарах двое мужчин угнали машину таксиста, положив его в багажник. Возбуждено уголовное дело.В минувшую среду двое местных жителей напали на незнакомого мужчину, избили его и пытались угнать его автомобиль LADA Granta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии