В Киеве гремят «Герани»: Москва дала жесткий ответ на атаку украинских дронов

Российская армия может похвастаться большим успехом — прорван важный рубеж. Помимо хороших новостей из Днепропетровской области, известно, что и Киеву успело достаться после ударов «Геранями», сообщает «Царьград».
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