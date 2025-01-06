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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»

27-летний нападающий провел 11 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ и не отличился результативными действиями.

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