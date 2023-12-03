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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без голов в 6 матчах подряд во 2-й раз в сезоне. У него 1 бросок и 1 хит за 15:32 с «Вегасом»

Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:4).  В активе россиянина 14 (5+9) очков в 21 матче сезона.

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