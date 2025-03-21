ФСБ задержала организаторов нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала во Владимирской и Смоленской областях организаторов подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, которые продавали через интернет.
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