Медвежий угол
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Медвежий угол

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Припигинда. "Отвлечение на негодные объекты" или "фантик для котика"

Припигинда. "Отвлечение на негодные объекты" или "фантик для котика"

Вот знаете, как котика дразнят красной точкой, и он забывает обо всём и кидается её ловить? Так и украинцев отвлекают какой-нибудь мелкой фигнёй, чтобы они забывали о крупных проблемах.

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