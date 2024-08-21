Эксперт рассказала, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что индексация страховых пенсии будет происходить два раза в год - первого апреля и первого февраля .
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