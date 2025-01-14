Постпредство РФ: Британия пригласила на заседание СБ ООН неонациста из "Азова"

© Валерий Шарифулин/ ТАСС Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский пояснил, что Валерий Горишний имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС "Мертвая голова", напомнив, что ее подразделение в 1940 году убило 97 британских военнопленных ООН, 14 января.