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Татар-информ

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Ждет ли отставка Олега Леонтьева и куда движется клуб: «Нефтехимик» подвел итоги сезона

Ждет ли отставка Олега Леонтьева и куда движется клуб: «Нефтехимик» подвел итоги сезона

Сезон для хоккейного клуба «Нефтехимик» подошел к концу. В минувшие выходные команда провела заключительную встречу в регулярном чемпионате, а вчера у нижнекамцев состоялась большая итоговая пресс-конференция с участием главного тренера, спортивного директора и генерального директора клуба.

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