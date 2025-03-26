Ждет ли отставка Олега Леонтьева и куда движется клуб: «Нефтехимик» подвел итоги сезона

Сезон для хоккейного клуба «Нефтехимик» подошел к концу. В минувшие выходные команда провела заключительную встречу в регулярном чемпионате, а вчера у нижнекамцев состоялась большая итоговая пресс-конференция с участием главного тренера, спортивного директора и генерального директора клуба.