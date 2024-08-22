Петрин Кстенина не слаще: в борьбе за пост мэра Воронежа может выиграть жулик

В Воронеже на финишную прямую выходит кампания по выборам градоначальника. В финал конкурса прошли трех кандидатов, первым из которых является Сергей Петрин - врио руководителя городской администрации и явного фаворита областных властей во главе с Александром Гусевым.
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