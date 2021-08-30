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Коронавирус мог попасть в Китай на упаковке замороженных продуктов

Коронавирус мог попасть в Китай на упаковке замороженных продуктов

Такую версию допустили сотрудники китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Эпизодические вспышки коронавируса выявлялись в Пекине и Даляне летом 2020 года, после подавления первого роста числа заболевших весной 2020 года.

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